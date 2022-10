ಹೋಬರ್ಟ್‌: ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲ್ಲೆರೈವ್‌ ಓವಲ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್‌ 12ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್‌ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 146 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ರೆಂಡನ್‌ ಕಿಂಗ್‌ (ಔಟಾಗದೆ 62 ರನ್‌) ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.

ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುರಿಯು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಪಡೆಗೆ ಸವಾಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅನುಭವಿ ಪೌಲ್‌ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಆ್ಯಂಡ್ರೋ ಬಲ್ಬಿರ್ನೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 7.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ 73 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. 37 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೋ ಔಟಾದರು. ನಂತರವೂ ಸೋಗಸಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ ಪೌಲ್‌, ಮುರಿಯದ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಕನ್‌ ಟಕ್ಕರ್‌ ಜೊತೆಗೂಡಿ 60 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು.

ಪೌಲ್‌ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಲಾರ್ಕನ್‌ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಪೌಲ್‌ಗೆ ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 21ನೇ ಅರ್ಧಶತಕ.

ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್‌ 8ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು.

