ದುಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ 100 ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Many congratulations to @Jaspritbumrah93 who is all set to play his 100th IPL game. This is also his 100th game in the blue and gold.

Go well, Bumrah! #VIVOIPL #CSKvMI pic.twitter.com/ZdpVrJoMVo

— IndianPremierLeague (@IPL) September 19, 2021