ತಿರಂಗಾ ಹಿಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಯ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ: ಅಸಲಿಯತ್ತು ಏನು?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾನುವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ–ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮಗ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರು ತಿರಂಗಾ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು, ಭಾರತ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಐಪಿ ಲಾಂಜ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಯ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಇತರರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ತಂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಾ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಶಾ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಶಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಡಿಯೊ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗೆ ಅನೇಕರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

India Vs Pakistan Match highlights !!

🔥 Amith shah son Jay Shah just rejected India flag…

🔥Why Amit Shah's son Jay Shah doesn't want to celebrate India's win with the tricolour.

Is he allergic towards Indian Flag?#IndiaVsPakistan #jayshah pic.twitter.com/I5ZrWGgtqp

