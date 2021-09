ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಕೊಂದುಹಾಕಿತು: ಶೋಯಬ್‌ ಅಖ್ತರ್‌

ಪಾಕ್‌ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೇ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಶೋಯಬ್‌ ಅಖ್ತರ್‌, 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಕೊಂದುಹಾಕಿತು' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಆಜಂ, 'ಸರಣಿಯ ಹಠಾತ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿಯು ಸಂತಸ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಜಿಂದಾಬಾದ್' ಎಂದು ಆಜಂ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Extremely disappointed on the abrupt postponement of the series, which could have brought the smiles back for millions of Pakistan Cricket Fans. I've full trust in the capabilities and credibility of our security agencies. They are our pride and always will be! Pakistan Zindabad!

— Babar Azam (@babarazam258) September 17, 2021