T20 WC: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲ ಆ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ದುಬೈ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿಆಡಿರುವ ನಾಲ್ಕೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಕೆವಿನ್‌ ಪೀಟರ್ಸನ್‌ (ಕೆಪಿ) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕೆಪಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ಸದ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಇಪಿಎಲ್‌) ಆಡುವ ಚೆಲ್ಸಾ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಕೆಪಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಚೆಲ್ಸಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಲ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಸಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ʼಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಆಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರವೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯವು ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಡೆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿʼ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕೆಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Only Pakistan or Afghanistan can beat England in this T20 World Cup. BUT and it’s a BIG BUT, the game would have to be played on a used wicket in Sharjah.

Anywhere else, just hand England the trophy like Chelsea should be handed the EPL trophy RIGHT NOW!

🏆🏆

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) November 2, 2021