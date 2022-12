U19 Women's T20 WC| ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಭಾರತದ ‘ಬಿ’ ಟೀಂ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: 19 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ‌ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ಮೂಲದವರಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

📡MEDIA RELEASE: USA Cricket Women's U19s Squad for Historic First World Cup Appearance Named 15-player squad to represent Team USA is named for the inaugural ICC Under-19 Women’s T20 World Cup in South Africa next month ➡️: https://t.co/xB789FYppc#WeAreUSACricket🇺🇸 #U19CWC pic.twitter.com/x6Y00UXrE7 — USA Cricket (@usacricket) December 14, 2022

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

‘ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವೋ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ‘ಬಿ’ ತಂಡವೋ’ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌‌.

ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ‘ಅಖಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜ್ಯಗಳು’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Akhand states of America. — विकाश (@ChaiSuttaaaa) December 15, 2022

‘ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಡಬೇಕಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

One day we will play against ourselves — Jayesh Gandhi (@JayeshG61575020) December 14, 2022

ತಂಡ: ಗೀತಿಕಾ ಕೊಡಾಲಿ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌), ಅನಿಕಾ ಕೋಲನ್‌ (ಉಪ ನಾಯಕಿ), ಅದಿತಿ ಚುಡಾಸಮ, ಭೂಮಿಕಾ ಭದ್ರಿರಾಜು, ದಿಶಾ ದಿಂಗ್ರಾ, ಇಶಾನಿ ವಘೇಲಾ, ಜೀವನಾ ಅರಸ್, ಲಾಸ್ಯಾ ಮುಲ್ಲಪುಡಿ, ಪೂಜಾ ಗಣೇಶ್‌, ಪೂಜಾ ಶಾ, ರಿತು ಸಿಂಗ್‌, ಸಾಯಿ ತನ್ಮಯ್‌ ಎಯ್ಯುನ್ನಿ, ಸ್ನಿಗ್ದಾ ಪೌಲ್‌, ಸುಹಾನಿ ಥದನಿ, ತರುನಮ್‌ ಚೋಪ್ರಾ