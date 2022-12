IND vs BAN 1st Test: ಪೂಜಾರ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅರ್ಧಶತಕದ ಆಸರೆ

ಚಿತ್ತೋಗ್ರಾಮ: ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ (90) ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (82*) ಸಮಯೋಚಿತ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ 90 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 278 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಗಾಯಾಳು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ ತಂಡವು 45 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕರಾದ ರಾಹುಲ್ (22) ಹಾಗೂ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (20) ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಯಿತು.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.

Stumps on Day 1⃣ of the first #BANvIND Test!@ShreyasIyer15 remains unbeaten on 8⃣2⃣* as #TeamIndia reach 278/6 at the end of day's play 👌

Scorecard ▶️ https://t.co/CVZ44N7IRe pic.twitter.com/muGIlGUbNE

— BCCI (@BCCI) December 14, 2022