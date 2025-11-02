ತ್ರಿಪುರದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಜೇಶ್‌ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವು

<p><strong>ಅಗರ್ತಲಾ</strong>: ತ್ರಿಪುರ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ರಾಜೇಶ್ ಬಾನಿಕ್ (40) ಅವರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರನನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಬಾನಿಕ್ ಅವರು 2002–03ನೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ ರಣಜಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 42 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 1,469 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ತ್ರಿಪುರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾನಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಆಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>