ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌: ಬಂಗಾಳ ತಂಡದ ವಿರುದದ್ಧ ತವರಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕುವತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆತಿಥೇಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಲಭಿಸಿತು. ಹಾರ್ವಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಿ ಬರೋಟ್‌ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 87 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ ಬರೋಟ್‌, 142 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೆ, ಹಾರ್ವಿಕ್ 38 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು.

ಸದ್ಯ 65 ಓವರ್‌ಗಳ ಆಟ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 163 ರನ್‌ ಆಗಿದೆ. 54 ರನ್ ಬಾರಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವರಾಜ್‌ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅರ್ಪಿತ್ ವಾಸುದೇವ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಆತಿಥೇಯರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಬಂಗಾಳ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

In the @paytm #RanjiTrophy 2019-20 final, Saurashtra have won the toss and elected to bat against Bengal in Rajkot.



Follow it live 👉 https://t.co/LPb46JOjje #SAUvBEN #Final pic.twitter.com/1TKE4UltoI