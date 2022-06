ರಣಜಿ: 41 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಎದುರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡ, 41 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಎದುರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 155 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ನಗರದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 22ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ, 374ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಪಡೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ (78) ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ (134) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 529 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರೀವಸ್ತವ ಬಳಗದ ಪರ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಿಮಾಂಶು ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಶ್‌ ದುಬೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 47 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಮಂತ್ರಿ 31 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಯಶ್‌ ದುಬೆ, ಶುಭಂ ಎಸ್‌. ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್‌ ಆಟ ಕಳೆಗಟ್ಟಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಣಜಿ ಫೈನಲ್‌ ಇಂದಿನಿಂದ: 42ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯತ್ತ ಮುಂಬೈ ಚಿತ್ತ

ದುಬೆ ಹಾಗೂ ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 222 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ದುಬೆ 336 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 133 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶರ್ಮಾ 215 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಹಿತ 116 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್‌ 219 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 122 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿ ಮಿಂಚಿದರು.

ಟೀ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ್ ಜೈನ್ (ಅಜೇಯ 51) ಮುನ್ನಡೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ್‌ ಯಾದವ್‌ (0) ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಪರ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್‌ ಮುಲಾನಿ 4, ತುಷಾರ್‌ ದೇಶಪಾಂಡೆ 3 ಮತ್ತು ಮೋಹಿತ್ ಅವಸ್ತಿ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಆಟವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಲು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.

🚨 Update from the M Chinnaswamy Stadium 🚨

Rain returns & the play is stopped.

An early Tea break on Day 4 of the @Paytm #RanjiTrophy #Final.

Madhya Pradesh move to 529/9 & lead Mumbai by 155 runs. #MPvMUM

Scorecard ▶️ https://t.co/xwAZ13D0nP pic.twitter.com/KOkrvX9sQx

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) June 25, 2022