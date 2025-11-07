<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಲೀಸ್ ಪೆರಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಗುರುವಾರ ಉಳಿಕೆ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ತಂಡವು ಆಫ್ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಅವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ (₹ 3.5 ಕೋಟಿ) ನೀಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 434 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (₹2.75 ಕೋಟಿ), ಅಲಿಸಾ ಪೆರಿ (₹ 2 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಂಕಾ (₹ 60 ಲಕ್ಷ) ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಸಿಬಿಯು ₹ 8.85 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ₹ 6.15 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಿದೆ </p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ನೇಮಕ: ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮಲೋಳನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>