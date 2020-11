ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಪ್ರವಾಸ: ಕೆಂಪು–ಬಿಳಿ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಭ್ಯಾಸ

ಸಿಡ್ನಿ(ಪಿಟಿಐ): ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಭಾರತ ತಂಡ ತೆರಳಿದೆ.

ಆದರೆ, ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು, ಭಾನುವಾರ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವರ್ಣಗಳ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಡಿದರು.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ ಅವರು ಸ್ಲಿಪ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚೆಂಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.

We have seen him bowl with a lot of success in the @IPL and here is @Natarajan_91 bowling in the #TeamIndia nets for the first time after his maiden India call-up! A dream come true moment. 👏 pic.twitter.com/WqrPI0Ab7I

— BCCI (@BCCI) November 15, 2020