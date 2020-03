ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂರನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದವು.

ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 51 ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 49 ಶತಕಗಳಿರುವ ಸಚಿನತ್‌ ನೂರನೇ ಸಲ ಮೂರಂಕಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ. 2012ರ ಮಾರ್ಚ್‌ 16ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 100ನೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 147 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಅವರಯ, 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 114ರನ್‌ ಬಾರಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 289 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತ್ತು.

ಸಚಿನ್‌ರ ನೂರರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆನಪಿಸಿದೆ.

ONE HUNDRED 💯s#OnThisDay in 2012, Sachin Tendulkar created history against Bangladesh, becoming the first batsman to register hundred international centuries 👏

Next in the list are Ricky Ponting (71), Virat Kohli (70*) and Kumar Sangakkara (63). pic.twitter.com/vaTKIZ6SxT

— ICC (@ICC) March 16, 2020