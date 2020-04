47ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಶುಭಾಶಯ

ಮುಂಬೈ: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಶುಕ್ರವಾರ 47ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 15ರಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯ, ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಇವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವ 5000 ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದಿನಸಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #HappyBirthdaySachin #SachinTendulkar #GodOfCricket #Sachinbirthday ಮೊದಲಾದ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ.

To the legend with an eternal sweet spot on the bat & in our hearts, here’s wishing MasterBlaster @sachin_rt a very happy bday. May ur life continue to shine like ur records & may u continue to inspire billions thru ur noble deeds. Loads of love & best wishes #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/l52w5dahA3 — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) April 24, 2020

I have seen Magic from the non striker’s end... STRAIGHT DRIVE from the master @sachin_rt paji’s bat.hope you are having a magical time with family on your birthday #HappyBirthdaySachin paji pic.twitter.com/VcuHq3Qk5s — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 24, 2020

Yes @sachin_rt I lost all my hair praying for you for 24 years. Today I pray for you without any fear of losing anything :) Happy birthday Master 🤗 #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/TbgqdY8DLX — Vikram Sathaye (@vikramsathaye) April 24, 2020

When I entered this miraculous film world people used to call me looks like Sachin sings like Nusrat. Both compliments used to boost my happiness, भारत देश को गर्व है #HappyBirthdaySachin our beloved भारत रत्न @sachin_rt thank you God for sending him in our time #Inspiration pic.twitter.com/8CJ2DjXCdf — Kailash Kher (@Kailashkher) April 24, 2020

Wish @sachin_rt a very happy birthday ..have a healthy and happy life ... — Sourav Ganguly (@SGanguly99) April 24, 2020

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವಾಡಲು ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿಂದು. ಈ ವರ್ಷ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Happy birthday to the man whose passion for the game of cricket has inspired many. Wishing you an amazing year ahead paaji. 😊🎂 @sachin_rt pic.twitter.com/Mj7tE9evHg — Virat Kohli (@imVkohli) April 24, 2020

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಹಳೆಯ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಟಿಸಿ ಸಚಿನ್‌ಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

True that the great man could stop time in India when batting. But the biggest inspiration @sachin_rt Paaji’s career is summed up is in these two pictures. Much needed to remember especially in these difficult times that after every adversity comes victory #HappyBirthdaySachin 🙏🏼 pic.twitter.com/UODlDjbCEL — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 24, 2020

2013ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಚಿನ್ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಏಕೈಕ ದಾಂಡಿಗ ಇವರು. 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದ ಸಚಿನ್, 6 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳವನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಆಡಿದ್ದ ಸಚಿನ್, ಐಪಿಎಲ್‌ನ 6 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು.