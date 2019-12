ಮುಂಬೈ: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

‘ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Wishing everyone a Merry Christmas🎄. May this Christmas bring lots of happiness to our hearts ♥ and homes🏠 . I hope you have a wonderful time with family and friends. 🎁❄ pic.twitter.com/2mquflBDlv

ಸಚಿನ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿನ್‌, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಾಪು ಮುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 200 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು ಒಟ್ಟು 15921 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ 463 ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 18426 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‌

Getting into Christmas feels 😄 Wishing everyone a very Merry Christmas! 🎄 #Christmas pic.twitter.com/QE5JOYGFto

‌‘ರಹಾನೆ ಸಂದೇಶ’

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಅಂಜಿಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಕೂಡ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Merry Christmas.Wishing you peace and prosperity this festive season. 🎅🎄🎁 pic.twitter.com/FL0waxC67l

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರವಿಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Watch @imVKohli dress up as 🎅 and bring a little Christmas cheer to the kids who cheer our sportspersons on, all year long!

This joyful season, let’s remember to spread the love. pic.twitter.com/VF8ltmDZPm

— Star Sports (@StarSportsIndia) December 20, 2019