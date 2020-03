ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಹರ್ಷಲ್‌ ಗಿಬ್ಸ್‌ ಅವರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಕುಡಿದು ಮರುದಿನ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗಿಳಿದು ಅದೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ (ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಓವರ್‌)ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್‌ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

#OnThisDay in 2006 South Africa achieved the impossible, chasing down 435 to win against Australia 💥 🔥 pic.twitter.com/lRKL1mGs6U