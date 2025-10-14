ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ | ವೃಂದಾ ದಿನೇಶ್‌ ಅಜೇಯ ಶತಕ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವೃಂದಾ ದಿನೇಶ್ (ಔಟಾಗದೇ 118;58ಎ) ಅವರ ಅಮೋಘ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 65 ರನ್ಗಳಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. </p><p>ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 187 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 123 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.</p><p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಕರ್ನಾಟಕ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 187 (ಶಿಶಿರಾ ಎ ಗೌಡ 20, ವೃಂದಾ ದಿನೇಶ್ ಔಟಾಗದೇ 118, ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ 34). ಹರಿಯಾಣ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 123 (ದೀಯಾ ಯಾದವ್ 60; ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕವಾಡ್ 23ಕ್ಕೆ 3, ಸಹನಾ ಎಸ್. ಪವಾರ್ 26ಕ್ಕೆ 3). ಫಲಿತಾಂಶ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 65 ರನ್ಗಳ ಜಯ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>