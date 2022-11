T20 WC: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚೆಲುವೆಯ ಸಂದೇಶ 

ನವದೆಹಲಿ: ‘ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ‘ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಭಿಮಾನಿ ‘ನಟಾಶಾ‘ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Thank you cameraman pic.twitter.com/gNA7dYkW6Y

ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ‍ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವೀಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು.

Also thanks to cameraman pic.twitter.com/q6iiOI6ZIB

ಎದೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಿಯರ್‌ ಅಪ್‌ ಮಾಡುವ ಅವರ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಚರ್ಚೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Thankyou so much for the Love 🇵🇰💚 pic.twitter.com/HtiCqmSVlw

— Natasha 🇵🇰 (@NatashaOfficiaI) November 9, 2022