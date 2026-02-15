ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ‘ಸೂಪರ್‌ 8‘ ಹಂತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಲಗ್ಗೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್ ಬಳಗವು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ನೇಪಾಳ ತಂಡವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಬಳಗ ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಹೋಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಾಯಕನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಬಲಗೈ ವೇಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫೋರ್ಡ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರನ್ ನೀಡಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರೆ, ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (27ಕ್ಕೆ4) ನೇಪಾಳ ತಂಡದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು.</p>.<p>ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಛಲಬಿಡದೆ ಆಡಿದ ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರೀ (58; 47ಎ, 4x3, 6x3) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಪಾಲ್ ಕಮಿ (ಔಟಾಗದೇ 26; 15ಎ, 4x4) ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿದರು. ನೇಪಾಳ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 133 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ನಾಯಕ ಹೋಪ್ (ಔಟಾಗದೇ 61; 44ಎ, 4x5, 6x3) ಹಾಗೂ ಶಿಮ್ರೋನ್ ಹೆಟ್ಮೇಯರ್ (ಔಟಾಗದೇ 46; 32ಎ, 4x4, 6x2) ಅವರ ಮುರಿಯದ 91(59ಎ) ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟದ ಬಲದಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ 28 ಎಸೆತಗಳಿರುವಂತೆಯೇ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ನೇಪಾಳ ತಂಡವು ಸತತ ಮೂರು ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ 8ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಪೌಡೆಲ್ ಪಡೆಯು ‘ಔಪಚಾರಿಕ’ವಾದ ಗುಂಪು ಹಂತದ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ (ಫೆ.17) ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು</strong></p><p><strong>ನೇಪಾಳ:</strong> 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 133 (ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರೀ 58, ಸೋಮಪಾಲ್ ಕಮಿ ಔಟಾಗದೇ 26; ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 27ಕ್ಕೆ4, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫೋರ್ಡ್ 10ಕ್ಕೆ1)</p><p><strong>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್:</strong> 15.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 134 (ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಔಟಾಗದೇ 61, ಶಿಮ್ರೋನ್ ಹೆಟ್ಮೇಯರ್ ಔಟಾಗದೇ 46; ನಂದನ್ ಯಾದವ್ 24ಕ್ಕೆ1)</p><p><strong>ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ</strong>: ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>