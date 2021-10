ಅಬುಧಾಬಿ: 'ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿರುವ ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯ (26ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್) ನೆರವಿನಿಂದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್, ಓಪನರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಡೌಡ್ ಅರ್ಧಶತಕದ (51) ಹೊರತಾಗಿಯೂ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 106 ರನ್ನಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

A comprehensive victory for Ireland 💪

They win with 7 wickets in hand 🙌#T20WorldCup | #IREvNED | https://t.co/TRm5wxM8Qo pic.twitter.com/GS0pQymV0I

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 18, 2021