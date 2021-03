ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, 'ನೀವು ಈ ಪಯಣವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

'ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು' ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಚಿತ್ರ, ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಚಿತ್ರ, ಮದುವೆ ಚಿತ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಂದ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಚಿತ್ರ, 2019 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 87 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Virat Kohli - the first cricket star to hit 100 million followers on Instagram 🎉 pic.twitter.com/HI1hTSbo8M

— ICC (@ICC) March 1, 2021