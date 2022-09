ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ: ಸರಣಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ...

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರಿನ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 186 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿತ್ತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗಲೇ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತು.

ಭಾರತ Vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಿ20: ರೋಹಿತ್ ಪಡೆಗೆ ಸರಣಿ ಕಿರೀಟ

ಅಂತಿಮ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 11 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತಂಡದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಆಗ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದವು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.

ಗೆಲುವಿನ ಹೊಡೆತ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ನ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತು. ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

‘ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದೆಡೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಬಗೆ ಇದು’ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Virat Kohli and Rohit Sharma, divided by fans united by passion and love towards country and TEAM INDIA 🇮🇳#INDvAUS #SuryakumarYadav #KingKohli #HardikPandya pic.twitter.com/JJEj2XF09N

— Anshul Talmale (@TalmaleAnshul) September 25, 2022