ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ವೇಗಿಗಳಿಗಿದೆ: ವಿಂಡೀಸ್ ಕೋಚ್

<p><strong>ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್:</strong> ಭಾರತದಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಪಿಚ್ಗಳಿಗಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 20 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗಿದೆ ಎಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಸ್ಯಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಅ. 2ರಿಂದ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಸ್ಯಾಮಿ, ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ವೇಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್, ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್, ಆಂಡರ್ಸನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಜೇಡನ್ ಸೀಲ್ಸ್ರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಮ್ಮ ವೇಗಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಯಾಮಿ, ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹಾಗೂ ಜೇಡನ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಎತ್ತರ ಉತ್ತಮ ಬೌನ್ಸರ್ ಎಸೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. </p><p>ನಾವು ಭಾರತದಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುವಾಗ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರ್ಥ ಎಂದರು.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ಭಾರತದ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ 3–0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಕಳೆದ 42 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>