ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವು ಶಾಶ್ವತ, ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗದು: ಯುವರಾಜ್

ನವದೆಹಲಿ: ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗದು ಎಂದು 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೊ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಅಂದಿನ ಈ ದಿನದಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2011) ಭಾರತ 28 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದ್ದರು.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಯುವಿ, ಅತೀವ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 362 ರನ್ ಮತ್ತು 15 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.

'ನಾವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು 10 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಸಮಯ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ತಂಡವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ಬೇರೆ ಯಾವ ತಂಡವು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ. ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

April 2, 2011 - a day when history was created! We wanted to win the WC for India & for the master @sachin_rt who carried the nation’s expectations over decades!

Indebted to be able to represent India & bring glory to our nation 🙏🏻 🇮🇳 #AlwaysBleedBlue #WC2011 @ICC @BCCI pic.twitter.com/kCR7pTL6Bx

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 2, 2021