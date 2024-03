ಕಪ್ ಗೆದ್ದ RCB ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ ವಿರಾಟ್

𝗗𝗼 𝗡𝗼𝘁 𝗠𝗶𝘀𝘀!



Smriti Mandhana 🤝 Virat Kohli



A special phone call right after the #TATAWPL Triumph! 🏆 ☺️@mandhana_smriti | @imVkohli | @RCBTweets | #Final | #DCvRCB pic.twitter.com/Ee5CDjrRix