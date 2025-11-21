WPL Auction| 73 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 277 ಮಂದಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖರು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 277 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್) ಟೂರ್ನಿಯ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹರಾಜಿನ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿ 73 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 277 ಮಂದಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನ.27ರಂದು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಹರಾಜು ಕಣದಲ್ಲಿ 194 ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 52 ಮಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 142 ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. 83 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 66 ಮಂದಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. </p><p>277 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ 19 ಮಂದಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಬೆಲೆ(₹50 ಲಕ್ಷ) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 11 ಮಂದಿ ₹40 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 88 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ₹30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ರಾವಲ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಾಕರ್, ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್, ಕಾಂತಿ ಗೌಡ ಅವರು ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್, ಅಮೇಲಿಯಾ ಕೇರ್, ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ, ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ತಂಡಗಳಿದ್ದು, ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 18 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>