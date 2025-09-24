<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್:</strong> ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಓಸ್ಮಾನ್ ಡೆಂಬೆಲೆ ಅವರು 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ’ ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗರಿಗೆ ನೀಡುವ ಈ ಗೌರವ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐತಾನಾ ಬೊನ್ಮತಿ (ಸ್ಪೇನ್) ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ.</p><p>ಪಿಎಸ್ಜಿ ತಂಡದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಡೆಂಬೆಲೆ ಅವರು ಸ್ಪೇನ್ನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಲಮಿನ್ ಯಮಾಲ್ ಅವರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಪಿಎಸ್ಜಿ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಮಾಲ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು. ಬೊನ್ಮತಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>