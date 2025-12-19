<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಅತುಲ್ ಜೋಸ್ ಬಿನ್ನಿ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ರಿವೀವ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಬಿಡಿಎಫ್ಎ ಬಿ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 3–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಯಂಗ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಎಲೀಟ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿವೀವ್ ಪರ ಅತುಲ್ (75ನೇ ಮತ್ತು 77ನೇ) ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಎಂ.ಡಿ. ಫಾಸಿಲ್ (40+2ನೇ) ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ತಂದಿತ್ತರು. ಯಂಗ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಪರ ಮಾದವ್ ವಿವೇಕ್ (62ನೇ) ಏಕೈಕ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p><p>ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡವು 3–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಶೂಟರ್ಜ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಮಂಗಳೂರು ಪರ ಹಫೀಸ್ ಪಿ.ಎ (25ನೇ), ಅಫ್ರಿನ್ ಮೋನು (31ನೇ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫವಾಸ್ (53ನೇ) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಶೂಟರ್ಜ್ ಪರ ಮುತುಮ್ ರಿಷಿಕಾಂತ ಸಿಂಗ್ (38ನೇ) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಶಾದ್ (80+1ನೇ) ಗೋಲು ತಂದಿತ್ತರು.</p><p>ದಿನದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಪಿ ಎಫ್ಸಿ ತಂಢವು 2–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ವಿಲಿಯಂ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಕೆಎಸ್ಪಿ ಪರ ನಿತೀಶ್ ಕೆ. (4ನೇ) ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಚಂದನ್ (9ನೇ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಲಿಯಂ ಪರ ಜಾನ್ ವಿ. (64ನೇ) ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>