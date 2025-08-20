<p><strong>ಥಿಂಪು</strong>: ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಟವಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಸ್ಯಾಫ್ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನೇಪಾಳ ತಂಡವನ್ನು 7–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ನಿರಾ ಚಾನು ಲಾಂಗ್ಜಮ್ (25, 56ನೇ ನಿಮಿಷ), ಅಭಿಷ್ಟಾ ಬಸ್ನೆಟ್ (16, 41ನೇ ನಿಮಿಷ), ಅನುಷ್ಕಾ ಕುಮಾರಿ (37, 62ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಜೂಲನ್ ನೊಂಗಮೈಥೆಮ್ (45+1) ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೇ ಭಾರತ 5–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮುಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಡಬಲ್ ರೌಂಡ್ರಾಬಿನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೆಲುವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>