<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕರ ತಂಡ, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 8 ಮತ್ತು 10ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸೌಹಾರ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಯಾಫ್ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಟೂರ್ನಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಿಬಿಯಾನೊ ಫೆರ್ನಾಡಿಸ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ತಂಡ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಚೀನಾ ತಲುಪಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಬೀಜಿಂಗ್ನಿಂದ 80 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಷಿಯಾಂಗ್ಹೇನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಎಫ್ಸಿ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ 2026ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.</p>