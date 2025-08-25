<p><strong>ಕೌಲಾಲಂಪುರ</strong>: ಭಾರತ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿನ ಯು.ಎಂ. ಅರೇನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1–2ರಿಂದ ಇರಾಕ್ನ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ತಂಡದ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸನಾನ್ (39ನೇ ನಿಮಿಷ) ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ಕುವೈತ್ ತಂಡದ ಧುಲ್ಫಿಕರ್ ಯೂನಸ್ (36ನೇ ನಿಮಿಷ) ಹಾಗೂ ಮುಸ್ತಫಾ ನವಾಫ್ ಝೈ (72ನೇ ನಿಮಿಷ) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಗುರುವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 28) ನಡೆಯಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಎಫ್ಸಿ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>