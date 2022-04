ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ (ಬ್ರಿಟನ್‌): ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಹೆಂಡತಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ ರಾಡ್ರಿಗ್ವೆಜ್‌ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹುಟ್ಟಿದ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ನ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ, ನಿಮ್ಮ ನೋವು ನಮ್ಮ ನೋವೂ ಸಹ..' ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

Your pain is our pain, @Cristiano 💔

Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi

— Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022