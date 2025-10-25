<p><strong>ಫತೋರ್ಡಾ:</strong> ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಸೊರಗಿದ್ದವು. ಈಗ, ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸೂಪರ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಐಎಸ್ಎಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೂಪರ್ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವು ಎಎಫ್ಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುಗಾರರ ನಡುವಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಬೊಲಿಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಗೋವಾದ ಡೆಂಪೊ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ತಂಡವು, ಚೆನ್ನೈಯಿನ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>16 ತಂಡಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಐಎಸ್ಎಲ್ ತಂಡಗಳೂ ಇವೆ. ಒಡಿಶಾ ಎಫ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಐ ಲೀಗ್ನ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳೂ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಫೈನಲ್ ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><div class="bigfact-title"><strong>ಚೆಟ್ರಿ ವಿದಾಯ?:</strong></div><div class="bigfact-description"><strong>ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಟೂರ್ನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಸಕ್ರಿಯ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದ್ದ ಚೆಟ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.</strong></div></div>