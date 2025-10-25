ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಫತೋರ್ಡಾ: ಇಂದಿನಿಂದ ಸೂಪರ್‌ ಕಪ್‌ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌

ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 20:19 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 20:19 IST
ಚೆಟ್ರಿ ವಿದಾಯ?:
ಭಾರತದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಟೂರ್ನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಸಕ್ರಿಯ ಫುಟ್‌ ಬಾಲ್‌ಗೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದ್ದ ಚೆಟ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
