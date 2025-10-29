ಕೆನಡಿಯನ್‌ ಓಪನ್‌ ಸ್ಕ್ವಾಷ್‌: ಸೆಮಿಗೆ ಅನಾಹತ್‌

<p><strong>ಟೊರಂಟೊ, ಕೆನಡಾ</strong>: ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟಿನ್ನೆ ಜೀಲಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಕೆನಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನಾಹತ್ 3–0ಯಿಂದ (12–10, 11–9, 11–9) ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 43ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಹತ್ ಅವರು 36 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೀಲಿಸ್ ಎದುರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಅಗ್ರ 10ರೊಳಗಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಗೀನಾ ಕೆನಡಿ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನಾಹತ್ ಅವರು ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮೆಲೀಸಾ ಆ್ಯಲ್ವ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>