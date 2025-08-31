ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಹಾಕಿ: ಜಪಾನ್‌ ಎದುರು ರೋಚಕ ಜಯ, ಸೂಪರ್‌ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಲಗ್ಗೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:54 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮ –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮ –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಪಾಠಕ್‌ಗೆ 150ನೇ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್‌ ಕೃಷನ್ ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಪಾಠಕ್‌ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 150ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾದ ವತಿಯಿಂದ ‘150’ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ  ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
Asia cupHockeyhockey india

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT