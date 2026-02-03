<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅವಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮನು ಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಾಣಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ (ರೈಫಲ್/ಪಿಸ್ತೂಲ್) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ.ಕರ್ಣಿ ಸಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸುರುಚಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರೂ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಆರಂಭಿಸುವರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನಾಲ್ಕು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಪುರುಷರ 10 ಮೀ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮನು, ಇಶಾ, ಸುರುಚಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಹೋ ಚಿಂಗ್ ಶಿಂಗ್ (ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್) ಅವರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ವರುಣ್ ತೋಮರ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಶರ್ವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪುರುಷರ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಭಾರತವು 118 ಶೂಟರ್ಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತುಕಡಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. 35 ಮಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಜಾಕಸ್ತಾನ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿವೆ. ತೈವಾನ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಶೂಟರ್ಗಳೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>