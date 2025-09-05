ಫಿಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಸ್ವಿಸ್‌ ಚೆಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಗುಕೇಶ್, ವಿದಿತ್ ಶುಭಾರಂಭ

<p><strong>ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್:</strong> ಭಾರತದ ಗುಕೇಶ್, ವಿದಿತ್ ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಫಿಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಯುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಇರಿಗೇಶಿ ಅವರು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.</p><p>ಗುಕೇಶ್ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಎಟಿನೆ ಬ್ಯಾಕ್ರಾಟ್ ವಿರುದ್ಧ, ವಿದಿತ್, ಜರ್ಮನಿಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಡೊನ್ಚೆಂಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಅಭಿಮನ್ಯು, ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಡಿದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತೆ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರನ್ನು 51 ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದರು.</p><p>ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಜೆಫ್ರಿ ಷಿಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ, ಅರ್ಜುನ್, ಮಾಕ್ಸಿಮ್ ಚಿಗೇವ್ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಿಹಾಲ್ ಸರಿನ್, ರಾಸ್ಮಸ್ ಸ್ವೇನ್ ಜೊತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>