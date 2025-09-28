ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಚೆಸ್: ಗೋವಾದ ನಿತೀಶ್ ಬೇಳೂರ್‌ಕರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಫಿಡೆ ರೇಟೆಡ್ ರ್‍ಯಾಪಿಡ್‌ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ: ಸಂಕೇತ್‌ ರನ್ನರ್ ಅಪ್‌, ರತ್ನಾಕರನ್‌ಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:18 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chess

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT