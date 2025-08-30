ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ‘ಆಟ’

ಹಾಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಭರವಸೆ
ಗಿರೀಶದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:01 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎಬಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ
ಎಬಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ
sports

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT