ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ | ಕೊನೆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೋಲು; ಜಪಾನ್ ಎದುರು ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ

<p><strong>ಹಾಂಗ್ಝೌ (ಚೀನಾ</strong>): ಮುಕ್ತಾಯದ ಸೀಟಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಪಾನ್ ಎದುರು 2–2 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನ ಈ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರೊಕಾ ಮುರಾಯಮಾ ಅವರು ಹತ್ತನೇ ನಿಮಿಷ ಜಪಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ 30ನೇ ನಿಮಿಷ ರುತಜಾ ದಾದಸೊ ಪಿಸಾಳ್ ಅವರು ಗೋಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮನಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕೋ ಫುಜಿಬಯಾಶಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷ ನವನೀತ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಕಾರಣರಾದರು.</p>.<p>ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 11–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬಗ್ಗುಬಡಿದ ಭಾರತ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೆ. 8ರಂದು ಸಿಂಗಪುರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಎಂಟು ತಂಡಗಳಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 'ಎ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಿದ್ದು, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಸೆ. 14ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ವಿಜೇತರು 2026ರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿಗೆ ನೇರ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p>