ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಜಯದ ಓಟ

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಲಾಲ್ತಜುವಾಲ ಹಮರ್ 15–4, 15–4ರಿಂದ ಉಗಾಂಡದ ಡೆನಿಸ್ ಮುಕಾಸಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಙಾನ ದತ್ತು ಟಿಟಿ 5–15, 15–7, 15–7ರಿಂದ ಹಂಗರಿಯ ಮಿಲನ್ ಮೆಸ್ತರಾಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ. ವೆನಾಲಾ 15–1, 15–6ರಿಂದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಸಿಯಾಫ್ರಾ ಫ್ಲೈಯಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. </p>.<p>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಕೇದಾರ್ ಖೋಡೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಮಂಚಾಲಾ 15-7, 15-8ರಿಂದ ಘಾನಾದ ಒಬಾಪೊಂಬಾ ಅದು ಮತ್ತು ಮಿಂಥಾ/ಮೊಸ್ಲೇನಾ ಅಮಾ ಕೊರಾಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. </p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ; ಸಿ. ಲಾಲರೆಮಸಂಗಾ–ತಾರಿಣಿ ಸೂರಿ 15–13, 15–9ರಿಂದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೆನಾನ್ ಒರೂರ್ಕಿ–ಮೈಕೆಲ್ ಶೋಚನ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಂಶ್ ದೇವ್–ದಿಯಾಂಕಾ ವಾಲ್ದಿಯಾ 15–6, 15–11ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅನೀಶ್ ನಾಯರ್–ಮಿಯಾ ಫಾಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. </p>