ವಾಟರ್‌ ಪೋಲೊ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್</strong>: ಭಾರತ ಪುರುಷರ ವಾಟರ್ ಪೋಲೊ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 6-20 ಅಂತರದಿಂದ ಕಜಾಕಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಿತು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಭಾಗೇಶ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಪರ ಬಾಲ್ಟಾಬ್ಕುಲಿ ಆದಿಲ್ ಮತ್ತು ನೆಡೊಕೊಂಟ್ಸೆವ್ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಟೊಸೊಯ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮೂರು ಗೋಲು ತಂದಿತ್ತರು. </p>.<p>ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ 21–2ರಿಂದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ; ಇರಾನ್ 28–7ರಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ; ಸಿಂಗಪುರ 19–11ರಿಂದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಾತ್ಮಕ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಕರೀನಾ ಮಗ್ರುಪೋವಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟರ್ ಡ್ರುಜಿನ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. </p>