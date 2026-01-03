ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌: ಜೊನಾಥನ್‌ಗೆ ಮೂರು ಚಿನ್ನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 15:18 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 15:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತಿಲೋತ್ತಮಾ ಸೇನ್
ತಿಲೋತ್ತಮಾ ಸೇನ್
sportsShooting

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT