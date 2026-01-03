<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶೂಟರ್ ಜೊನಾಥನ್ ಗ್ಯಾವಿನ್ ಆಂಥೋನಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>16 ವರ್ಷದ ಜೊನಾಥನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಬ್ ಯೂತ್, ಯೂತ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಯೂತ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೊನಾಥನ್ 240.0 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ನ ಗುಂತಜ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (236.0) ಮತ್ತು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಸವೇಜ್ ಖಾನ್ (214.3) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.</p>.<p>ಜೂನಿಯರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೊನಾಥನ್ 240.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಹರಿಯಾಣದ ಶಿವ ನರ್ವಾಲ್ (240.3) ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (218.2) ಕಂಚು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. </p>.<h2>ಭೋಪಾಲ್ ವರದಿ:</h2><p> ಕರ್ನಾಟಕದ ಹದಿಹರೆಯದ ಶೂಟರ್ ತಿಲೋತ್ತಮಾ ಸೇನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ (ರೈಫಲ್) ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಲೋತ್ತಮಾ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 253.1 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಯೂತ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದರು. </p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಯೂತ್ ತಂಡದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಲೋತ್ತಮಾ, ಅನುಷ್ಕಾ ತೋಕೂರು ಮತ್ತು ಹೃದಯಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು (188.7.1) ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶೂಟರ್ಗಳ ತಂಡವು (1887.1) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿತು. </p>.<p>17 ವರ್ಷದ ತಿಲೋತ್ತಮಾ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ವಾರ 50 ಮೀ. ರೈಫಲ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>