ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಜೂನಿಯರ್‌ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹಾಕಿ: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್‌ ಸಾರಥ್ಯ

ಇದೇ 28ರಿಂದ ಜೂನಿಯರ್‌ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹಾಕಿ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:11 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:11 IST
