ಟೇಬಲ್‌ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಸಹನಾ, ಅಭಿನವ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಣವ್‌ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:55 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:55 IST
