ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ ಸೆಮಿಗೆ

<p><strong>ಸಾರ್ಬ್ರುಕೆನ್ (ಜರ್ಮನಿ):</strong> ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ ಅವರು ಹೈಲೊ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಹ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಟಿ ಲಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. </p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 34ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಹೂಡಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 22-20, 21-13ರಿಂದ ತೈವಾನ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಸಿಯಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದರು. ಸೇನ್ 17-21, 21-14, 15-21ರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾನಿಯರ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ವಿರುದ್ಧ; ಆಯುಷ್ 21-19, 12-21, 20-22ರಿಂದ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ನ ಕಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಜೊನೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುಂಡರು. </p>