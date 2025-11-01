Womens World Cup 2025: ದುಗುಡ, ಅವಮಾನ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ತಾರೆ ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್‌

<p><strong>ನವಿ ಮುಂಬೈ:</strong> ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವರು ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲೂ ಅವರು ವೈಫಲ್ಯ, ಅವಮಾನಗಳಿಂದ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರುಹಾಕಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ತಳಮಳಗಳ ನಡುವೆಯೇ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಏಳು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಕುಸಿತದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಜೇಯ ಶತಕದ (127*, 134ಎ) ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರೂ ಭಾವುಕರಾದರು. ‘ಶತಕ ಹೊಡೆದಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ. ದೊರೆತ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ಕೋರುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅನುಮಾನಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಅತ್ತಿದ್ದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ನೋವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>‘ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲಷ್ಟೇ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕೆಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (89) ಜೊತೆ ಅವರು ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 167 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿತು.</p>.<p>36ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ವಿಚಲಿತರಾಗದೇ, ಮುಂಬೈನ ತೀವ್ರ ಸೆಕೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಗೆಲುವಿನ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಬಾಗಿದ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಾದರು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಾಚೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮಷ್ಟೇ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದ ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>2018ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜೆಮಿಮಾ, ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1725 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ತಂಡಕ್ಕೆ ಸದಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತವಿರುವವರು ಜೆಮಿಮಾ. ಅವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ಅವರ ಆಟ ತುಂಬಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದುದು’ ಎಂದು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಜೆಮಿಮಾಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ’ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬೇರಾವುದೇ ತಂಡ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರೂ ಅದು ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಿರೀಟವಾಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>