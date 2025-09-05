ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಹಾಕಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್

<p><strong>ಹಾಂಗ್ಝೌ (ಚೀನಾ)</strong>: ಉದಿತಾ ದುಹಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಡುಂಗ್ಡುಂಗ್ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಅವಳಿ ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ, ಮಹಿಳೆಯರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 11–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಉದಿತಾ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ 30ನೇ ಮತ್ತು 52ನೇ ನಿಮಿಷ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಡುಂಗ್ಡುಂಗ್ ಅವರು 45 ಮತ್ತು 54ನೇ ನಿಮಿಷ ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಇತರ ಗೋಲುಗಳನ್ನು– ಮಮ್ತಾಝ್ ಖಾನ್ (7ನೇ ನಿಮಿಷ), ಸಂಗೀತಾ ಕುಮಾರಿ (10ನೇ), ನವನೀತ್ ಕೌರ್ (16ನೇ), ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ (18ನೇ), ತೋಡಂ ಸುಮನ್ ದೇವಿ (49ನೇ), ಶರ್ಮಿಳಾ ದೇವಿ (57ನೇ) ಮತ್ತು ರುತುಜಾ ದಾದಾಸೊ ಪಿಸಳ್ (60ನೇ ನಿಮಿಷ) ಅವರು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಕೋರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ‘ನೀಲಿ ಧಿರಿಸಿನ ವನಿತೆಯರು’ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ 5–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ 30ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಗುಂಪಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆ. 8ರಂದು ಸಿಂಗಪುರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ತಲಾ ನಾಲ್ಕರಂತೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಸೆ. 14ರಂದು ಫೈನಲ್ ಆಡಲಿವೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ 2026ರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಸವಿತಾ ಪೂನಿಯಾ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಫ್ಲಿಕರ್ ದೀಪಿಕಾ ಅವರಿಲ್ಲದೇ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಗಾಯಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>