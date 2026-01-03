ವಿಶ್ವ ಟೇಬಲ್‌ ಟೆನಿಸ್‌: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂವರಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಎಂ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಎಂ. ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಾ ಹರ್ಷ ಅವರು ವಡೋದರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್(ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಟಿ)ಯೂತ್ ಕಂಟೆಂಡರ್ನ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿಭಾಗದ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಜಿತ್ ಎಂ. 5-11, 11-5, 6-11, 11-3, 11-6ರಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವರನ್ನು; ದೇವ್ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ 11-5, 5-11, 11-9, 11-5ರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿವಿಜಾ ಪೌಲ್ 11-2, 12-10, 11-5ರಿಂದ ಯುಕ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>