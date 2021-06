ದಿಗ್ಗಜ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ: ಪಿಜಿಐಎಂಇಆರ್

ಚಂಡೀಗಡ: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಂಡೀಗಡದ ಪಿಜಿಐಎಂಇಆರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಂಡೀಗಡದ ಪಿಜಿಐಎಂಇಆರ್‌ನ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್, ನಿನ್ನೆಗಿಂತಲೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಜೂನ್ 3ರಂದು ಪಿಜಿಐಎಂಇಆರ್‌ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಎಂದು ಪಿಜಿಐಎಂಇಆರ್ ವಕ್ತಾರ ಪ್ರೊ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

91 ವರ್ಷದ ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೂವರು ವೈದ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Saturday's medical bulletin update from PGIMER on Milkha Singh: His condition has been observed better than Friday. @IndianExpress @IExpressSports @iepunjab pic.twitter.com/4zTLMtnxTv

— Nitin Sharma (@Nitinsharma631) June 5, 2021